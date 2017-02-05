رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات منتسبي مؤسسة الثورة ووكالة (سبأ)

2017-02-05م الساعة 18:57

التغيير – صنعاء:

وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور احمد عبيد بن دغر اليوم الأحد ،بصرف مرتبات منتسبي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر في المركز الرئيسي والفروع وكذلك منتسبي وكالة الأنباء اليمنية " سبأ ".

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وزير الإعلام معمر الإرياني الذي سلم رئيس الوزراء كشوفات باسماء موظفي وعمال مؤسسة الثورة، وكشوفات بأسماء موظفي وعمال وكالة الانباء اليمنية (سبأ).

حيث تضمنت توجيهات رئيس الوزراء الى وزير المالية بصرف مرتبات الموظفين والعمال في المؤسسة وفروعها بالمحافظات بمبلغ وقدره ستة وثمانون مليونا وثلاثمائة وتسعة واربعون الفا ومائة وسبعة عشر ريالا.

كما قضت توجيهات مماثلة من رئيس الوزراء الى وزير المالية بصرف مرتبات موظفي وكالة الانباءاليمنية (سبأ)وفروعها بالمحافظات بمبلغ وقدره ستة وثمانون مليونا وسبعمائة وواحد وعشرون الف ومائة وثلاثة وتسعون ريالا.

واكد وزير الاعلام معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)ان هذه الخطوة الهامة التي وجه فيها رئيس الوزراء بصرف المرتبات جاءت في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية من اجل انهاء معاناة الموظفين في مؤسسات الدولة وهي المعاناة التي تسبب فيها الانقلابيون بنهبهم للخزينة العامة والسيطرة على أموال الشعب في البنك المركزي وكافة المؤسسات الايرادية والصناديق.

ودعا الوزير الارياني كافة الجهات والمؤسسات التابعة لوزارة الاعلام الى سرعة إرسال كشوفات المرتبات حتى يتم استكمال الإجراءات لصرف مرتبات الموظفين.

تجدر الإشارة الى ان المبالغ التي وجه رئيس الوزراء بصرفها كمرتبات هي الخاصة بمرتبات شهر ديسمبر 2016 وفي ضوء كشوفات مرتبات عام 2014.

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