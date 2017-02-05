قائد محور تعز يلتقي أحزاب اللقاء المشترك ويطالب بالوقوف بجدية امام العابثين بامن المحافظة

2017-02-05م الساعة 20:12

التغيير – تعز:

التقى قائد محور تعز،اللواء ركن خالد فاضل، اليوم الأحد قيادات أحزاب اللقاء المشترك بالمحافظة .

وناقش اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد محمود المغبشي؛ مجمل القضايا الراهنة في المحافظة والتطورات على المستوى العسكري والأمني .

وفي بداية اللقاء رحب اللواء ركن فاضل بقيادات اللقاء المشترك مثمناً الدور الذي تلعبه الأحزاب والمكونات السياسية باعتبارها ركيزة أساسية ومحور هام في الحفاظ على وحدة الصف وإيجاد حاضنة مجتمعية ومدنية شاملة تقاتل في سبيل تثبيت الدولة و مؤسساتها.

وأشار اللواء فاضل إلى أن مسألة الأمن مرهونة بتوحيد الجهود والتفاف الجميع خلف الجهاز الأمني ومؤازرته ؛مطالباً الأحزاب السياسية بالوقوف بجديه ومسؤولية أمام العابثين بأمن المحافظة.

كما شدد الاجتماع على ضرورة رفد الأمن واسناده ووضع آلية لإيرادات تمكن الأمن من بسط نفوذه و قواعده .

الاجتماع شدد أيضا على ضرورة الغاء كافة المسميات و ألوان الأطقم والعمل وفق مسميات الدولة ممثلة بالسلطة المحلية والعسكرية والأمنية.

من جانبها عبرت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز عن شكرها لجهود قيادة محور تعز في صرف مرتبات الجيش الوطني و معالجة العديد من القضايا والإشكالات والاهتمام البالغ في تثبيت مؤسسات الدولة.

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