الرئيس هادي وولي ولي العهد السعودي يبحثان تطورات الأوضاع اليمنية

2017-02-06م الساعة 13:49

التغيير – صنعاء:

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بالرياض مساء أمس.

وفي بداية الاستقبال، حمّل الرئيس اليمني ولي ولي العهد السعودي شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعمه الحكومة والشعب اليمني، والجهود التي تبذلها السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.

كما تسلم ولي ولي العهد السعودي خلال الاستقبال رسالة لخادم الحرمين الشريفين من الرئيس اليمني.

حضر الاستقبال، خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، واللواء ركن أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع.

في حين عقد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، في وقت سابق أمس اجتماعًا مع خواجة محمد آصف وزير الدفاع وزير المياه والطاقة الكهربائية الباكستاني في مكتبه بالمعذر، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى ما يبذله البلدان من جهود في مكافحة الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر الاجتماع، محمد العايش مساعد وزير الدفاع، والفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان رئيس هيئة الأركان العامة، واللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين في البلدين.

الشرق الاوسط

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