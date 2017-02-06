توزيع حقائب شتوية وصحية للنازحين والعائدين الاكثر تضررا بمديرية صبر الموادم بتعز

2017-02-06م الساعة 13:51

التغيير نعائم خالد:

بدأت المنظمة الدولية للهجرة IOM بتدشين مشروع توزيع حقائب الإيواء الشتوية والحقائب الصحية للنازحين والعائدين الى منازلهم ممن هم اكثر تضررا بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.

حيث استهدف المشروع عدد 400 اسرة نازحة ومتضررة من المناطق الغربية والمناطق التي كانت قريبة من خطوط المواجهات على امتداد خط الضباب .. وقد قامت منظمة طور مجتمعك IYSO الشريك المحلي للمنظمة الدولية للهجرة بتوزيع الحقائب الشتوية والصحية على المستهدفين بموجب قاعدة معلومات المسج الميداني الذي قام به فريق العمل التابع للمشروع.

ويعتبر هذا المشروع من مشاريع الاستجابة الطارئة التي تلبي الاحتياجات الانسانية للنازحين ، حيث استطاعت المنظمة الدولية للهجرة من الوصول الى المستهدفين في المناطق الاكثر احتياجا وقد تمت عملية التوزيع لكافة الحقائب الشتوية والصحية بنجاح.

وقد تميز المشروع بتنوع محتويات الحقائب الشتوية والصحية، من افرشة ، بطانيات للكبار وللأطفال ،طراريح ،ادوات بناء ، طرابيل ،ادوات مطبخ وحقيبة تحتوي على ملابس شتوية متعددة للنساء والأطفال اضافة الى تنوع محتويات الحقيبة الصحية من مساحيق غسيل وصوابين وحفاظات للنساء واواني لحفظ المياه وادوات لغسل الملابس وادوات للنظافة الشخصية ستساعد المستهدفين على تحسين اوضاعهم الصحية كما ستلبي احتياجات النازحين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها وتساعدهم على تحسين ظروفهم في المناطق التي نزحوا اليها.

وقد عبر المستفيدين عن تقديرهم وشكرهم للمنظمة الدولية للهجرة وشريكها المحلي منظمة طور مجتمعك على كل الجهود المبذولة في سبيل تحسين اوضاع النازحين من خلال الاغاثة الانسانية الطارئة المتمثلة في حقائب الايواء الشتوية والصحية.

جدير بالذكر بأن هذه الاسر النازحة التي يستهدفها المشروع تعاني من ظروف انسانية صعبة، وقد جاء هذا المشروع الذي تموله المنظمة الدولية للهجرة ليلبي الاحتياجات الانسانية الطارئة للنازحين في المناطق المستهدفة.

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