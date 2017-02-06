الرئيس هادي يصل محافظة ارخبيل سقطرى

2017-02-06م الساعة 15:09

التغيير – صنعاء:

وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الى محافظة ارخبيل سقطرى وذلك في اطار زياراته التفقدية الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية.

وسيقف رئيس الجمهورية خلال زيارته الى محافظة سقطرى على اوضاع الجزيرة واحتياجات المواطنين ومتطلباتهم الخدمية والتنموية وما يتصل باوضاعهم المعيشية بنواحيها المختلفة لخصوصية الجزيرة ومكانتها في اطار الخارطة اليمنية اجتماعياً وموقعاً وسياحة وبيئة.

كما سيتفقد مرافق الخدمات في المحافظة ويدشن عدداً من المشاريع الحيوية الهامة لمصلحة الجزيرة وابنائها.

هذا وكان في استقبال فخامة الرئيس لدى وصوله مطار العاصمة حديبو كل من مستشاره اللواء ركن صالح عبيد احمد ،ومحافظ ارخبيل سقطرة اللوا سالم عبدالله عيسى السقطري ،ووكلا المحافظة ومدير الامن والمدراء العموم والقيادات العسكرية والامنية والشخصيات والوجاهات الاجتماعية.

وكان قد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم العاصمة السعودية الرياض بعد لقاءه مساء امس باخيه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

يرافق رئيس الجمهورية في الزياره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ، ووزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي.

سبأ

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