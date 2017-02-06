فيما ادانت نقابة وشركة النفط هذه الواقعة ووصفتها بالخطيرة

مجاميع مسلحة تعتدي على منشآت النفط بالحديدة

2017-02-06م الساعة 19:55

التغيير - الحديدة - أحمد كنفاني:

عبرت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات عن أسفها الشديد حيال ما تعرضت له منشآت النفط بالحديدة مساء اليوم من اعتداء سافر تحت جنح الظلام من قبل مجاميع مسلحة تدعي انهم من جمارك الحديدة وأنصار الله والأمن السياسي والأمن القومي بحجة اقامة مبنى للجمارك بمنشآت النفط التابعة لفرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة دون اي مسوغ قانوني يؤيد ذلك.

وأكد بيان صادر عن النقابة ان مثل ما قامت به هذه المجاميع المسلحة يعد انتهاكا ومخالفه صريحه وتجاوزا لكل الانظمة والقوانين واستقلالية كل جهة بإدارتها ومؤشرا خطيرا يجب تداركه قبل فوات الآوان ولا يمكن السكوت عنه .

ودعا البيان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للتدخل الفوري والقيام بواجبها ومحاسبة ومعاقبة من يقف وراء هذا الاعتداء الذي طال احد أهم المنشآت الاقتصادية وحفظ استقلالية العمل لكل جهه وعدم التدخل في شؤون الوحدات الادارية.

ودعا البيان جميع العاملين ومنتسبي اللجان النقابية بفرع شركة النفط بالمحافظة الوقوف صفا واحدا ضد هذه المؤامرات والتجاوزات والتصعيد بالتظاهر والاضراب عن العمل في حال استدعى الامر ذلك ولم يتم ردع هذا العمل الاستفزازي من جمارك الحديدة ومن معهم.

وحمل البيان الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة عما سيلحق البلاد والعباد من ضرر كبير في حال عدم امتثالها للقوانين والأنظمة والرجوع عما تريد تنفيذه حيث سيتم توقيف العمل في كلا من شركة النفط والمنشآت ورأس عيسى .

وكانت شركة النفط اليمنية بالحديدة قد تقدمت بشكوى رسمية لرئيس الشعبة الشخصية المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف بالحديدة مذيلة تحت توقيع مدير عام الفرع بالمحافظة عبدالله الاحرق مفادها قيام جهه لم يسمها بالدخول لمنشآت النفط مساء الجمعة الماضية وقيامها باستحداث غرفه من الالمنيوم ببوابة المنشآت تحت جنح الظلام وبدون تنسيق او علم منا بذلك وبطريقه استفزازيه ونظرا لما سيحدثه ذلك من مخاطر وعراقيل ومشاكل فنيه وامنيه ناتجه عن ازدحام وتكدس القواطر المحمله بالمشتقات النفطية امام البوابه تم الرفع لكم بالشكوى والتكرم بالامر الى جهة الاختصاص لضبط المذكورين ومنع اي استحداث مع العلم ان هناك توجيهات من وزير النفط والمعادن بمنع ذلك.

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