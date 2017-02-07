تحت شعار" اتحادنا في الغُربة وطن"..انعقاد المؤتمر الخامس لاتحاد طلاب اليمن في الصين

2017-02-07م الساعة 14:38

التغيير – صنعاء:

تحت شعار " اتحادنا في الغُربة وطن " ، انعقد المؤتمر العام الخامس لإتحاد طلاب اليمن في الصين في مدينة جينخوا خلال الفترة 4-5 / 2 / 2017، وبرعاية كريمة من شركة توب ديزاين للمواد الدعائية والإعلانية كراعي ماسي، وسلسلة كفيتريا الخليج كراعي ذهبي، ونزار للترجمة والخدمات العامة كراعي فضي.

وانعقد المؤتمر بمشاركة ممثلي اللجان الطلابية والرقابية المنتخبة من مختلف المدن الصينية، والذين بلغ عددهم (50 ) طالباً ممثلاً لعدد ( 27 ) مدينة.

وبعد ثبوت شرعية المؤتمر، واستكمال النِصاب القانوني بحضور أكثر من ثلثي أعضائه، تم مناقشة تعديلات النظام الأساسي والتصويت عليها، وانتخاب هيئة إدارية جديدة ورئاسة اللجنة الرقابية لإتحاد طلاب اليمن في الصين، وقد أسفرت نتائج الإنتخابات عن تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة، وهم كالتالي:

1_ عبده علي عبدالقادر البركاني

رئيس اتحاد طلاب اليمن في الصين

2_ حمزة حميد علي المتوكل

نائب رئيس الاتحاد

3_زاهر علي عبدالله المصقري

رئيس اللجنة الأكاديمية

4_حلمي منصور ناجي أسعد

المقرر والمسؤول المالي

5_ جابر حمود اسماعيل الحمادي

رئيس اللجنة الإجتماعية

6_ أحمد خالد علي السقاف

رئيس اللجنة الإعلامية

7_ خليل أحمد اسماعيل المخلافي

رئيس اللجنة الثقافية

8_ محمد علي عبدالله الفرح

رئيس اللجنة الرياضية

9_ محمد علي علي حرمل

المدير التنفيذي لموقع الاتحاد

10 _ مراد عبدالرحمن حسن الأهدل

رئيس اللجنة الرقابية

11_ عامر عبدالإله سيف السوائي

نائب رئيس اللجنة الرقابية

12_ نواف مجاهد علي سعيد

مقرر اللجنة الرقابية

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet