التغيير – صنعاء:
تحت شعار " اتحادنا في الغُربة وطن " ، انعقد المؤتمر العام الخامس لإتحاد طلاب اليمن في الصين في مدينة جينخوا خلال الفترة 4-5 / 2 / 2017، وبرعاية كريمة من شركة توب ديزاين للمواد الدعائية والإعلانية كراعي ماسي، وسلسلة كفيتريا الخليج كراعي ذهبي، ونزار للترجمة والخدمات العامة كراعي فضي.
وانعقد المؤتمر بمشاركة ممثلي اللجان الطلابية والرقابية المنتخبة من مختلف المدن الصينية، والذين بلغ عددهم (50 ) طالباً ممثلاً لعدد ( 27 ) مدينة.
وبعد ثبوت شرعية المؤتمر، واستكمال النِصاب القانوني بحضور أكثر من ثلثي أعضائه، تم مناقشة تعديلات النظام الأساسي والتصويت عليها، وانتخاب هيئة إدارية جديدة ورئاسة اللجنة الرقابية لإتحاد طلاب اليمن في الصين، وقد أسفرت نتائج الإنتخابات عن تشكيل الهيئة الإدارية الجديدة، وهم كالتالي:
1_ عبده علي عبدالقادر البركاني
رئيس اتحاد طلاب اليمن في الصين
2_ حمزة حميد علي المتوكل
نائب رئيس الاتحاد
3_زاهر علي عبدالله المصقري
رئيس اللجنة الأكاديمية
4_حلمي منصور ناجي أسعد
المقرر والمسؤول المالي
5_ جابر حمود اسماعيل الحمادي
رئيس اللجنة الإجتماعية
6_ أحمد خالد علي السقاف
رئيس اللجنة الإعلامية
7_ خليل أحمد اسماعيل المخلافي
رئيس اللجنة الثقافية
8_ محمد علي عبدالله الفرح
رئيس اللجنة الرياضية
9_ محمد علي علي حرمل
المدير التنفيذي لموقع الاتحاد
10 _ مراد عبدالرحمن حسن الأهدل
رئيس اللجنة الرقابية
11_ عامر عبدالإله سيف السوائي
نائب رئيس اللجنة الرقابية
12_ نواف مجاهد علي سعيد
مقرر اللجنة الرقابية
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