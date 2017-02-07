الرئيس هادي يصل العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارته محافظة سقطرى

2017-02-07م الساعة 22:41

التغيير – صنعاء:

وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الى العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارته الى محافظة أرخبيل سقطرى.

وكان رئيس الجمهورية خلال زيارته الى محافظة أرخبيل سقطرى قد عقد اجتماعاً مع قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية،وتفقد احتياجات أبنا محافظة سقطرى واستمع إلى هموم المواطنين وتقارير الأجهزة والمؤسسات الحكومية في المحافظة عن سير العمل ومتطلبات التطوير وتحسين مستوى الأداء والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ووجه فخامة الرئيس الحكومة بتنفيذ عدداً من المشاريع في مجالات الكهرباء والطرق والصحة والتعليم وإنشاء الميناء الجديد وتنظيم رحلات الطيران من وإلى جزيرة سقطرى.

هذا وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار عدن الدولي كلاً من رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ،وعدداً من الوزراء ،ومستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي ،ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ،ووكيل أول المحافظة أحمد سالم ربيع علي ،ومدير الامن اللواء شلال شايع وعدداً من القيادات العسكرية والامنية.

رافق رئيس الجمهورية خلال الزيارة مستشار رئيس الجمهورية صالح عبيد و مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي ، ووزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي.

سبأ

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet