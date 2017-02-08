سقوط قتلى من قيادات الميليشيات بغارات للتحالف العربي وقصف للجيش

2017-02-08م الساعة 18:57

التغيير – صنعاء:

قتل 16 من مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الموالية لهم، في غارتين للتحالف العربي وقصف مدفعي للجيش اليمني، بمدينة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي في صفحته الرسمية على فيسبوك، فجر اليوم الأربعاء، إن ١٥ عنصرا من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح قتلوا في غارتين جويتين لطائرات التحالف العربي، استهدفتا تجمعات لهم جنوب شرق مدينة ميدي.

وأضاف أن القائد الميداني الحوثي حسين الحجيري ريبان لقي مصرعه أيضا في قصف مدفعي للجيش الوطني بمنطقة المخازن شرق مدينة ميدي.

وكان القيادي في القوات الحكومية اليمنية الشيخ يحيى بن مقيت قال مساء الاثنين إن القوات الحكومية نفذت عملية نوعية في جبهة البقع بمحافظة صعدة المحاذية لمنطقة نجران السعودية، ما أدى إلى مقتل 26 حوثيا، من بينهم قائد ميداني يدعى محمد مهدي البرطي.

كما شنت طائرات التحالف العربي الاثنين غارات جوية على مواقع متفرقة يسيطر عليها الحوثيون في محافظة تعز جنوب صنعاء.

في السياق، سيطر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن على مساحات واسعة من مدينة المخا، وضيقوا الخناق على مليشيات الحوثي وحلفائهم، الذين يتحصنون في بعض المناطق الشمالية الغربية بأطراف المدينة

الجزيرة

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