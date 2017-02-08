صنعاء: تشييع جثمان رجل الأعمال علوي قاطن

2017-02-08م الساعة 18:57

التغيير – صنعاء:

شيع اليوم الاربعاء بالعاصمة صنعاء جثمان رجل الاعمال المعروف علوي قاطن الذي قتل على يد عصابة مسلحة قبل عدة ايام.

ووري جثمان الشهيد قاطن الى مثواه الاخير في مقبرة ماجل الدمة بعد الصلاه علية في الجامع الكبير في صنعاء القديمة.

وشارك في التشييع الالاف من المواطنين وعدد من رجال الاعمال.

واصدرت منظمات المجتمع المدني بيانا عبرت فيه عن ادانتها واستنكارها لهذا العمل الغادر والجبان الذي استهدف رجل الاعمال قاطن.

وقال البيان "تابعت منظمات المجتمع المدني بقلق بالغ جريمة اغتيال رجل الاعمال المعروف علوي علي قاطن الذي يبلغ من العمر 73 عاما امام والده المسن وذلك يوم الاربعاء الموافق 1 فبراير 2017م".

واضافت "ازاء هذه الجريمة تعبر منظمات المجتمع المدني عن ادانتها واستنكارها لهذا العمل الغادر والجبان الذي استهدف شخصية وطنية عرفت بانحيازها للقضايا الوطنية العادله وانتصارها لقيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية كما كان مشهودا لها وقوفها الى جانب البسطاء والفقراء والمحتاجين ومد يد العون لهم والاسهام السخي في مختلف اشكال العمل الخيري".

وطالب البيان السلطات الامنية والقضائية بالمزيد من التحرك ومتابعة الجناة والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكمة حتى ينالوا عقابهم الرادع ويكونوا عبرة لامثالهم

من العابثين والمستهترين بارواح الناس وحياتهم وامنهم.

كما طالب البيان منظمات المجتمع خصوصا العاملة في المجال الحقوقي ووسائل الاعلام وكافة الناشطين الحقوقيين والمهتمين بالتفاعل والضغط على الجهات المعنية لسرعة الكشف عن مرتكبي الجريمة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للمحاكمة.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet