الرئيس هادي يشيد بانتصارات الجيش والمقاومة في جبهة المخأ

2017-02-08م الساعة 19:36

التغيير – صنعاء:

أجرى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم اتصالا هاتفيا بكل من نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن احمد سيف اليافعي واللواء ركن هيثم قاسم طاهر.

واطلع رئيس الجمهورية نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن احمد سيف اليافعي واللواء ركن هيثم قاسم طاهر على تطورات الأوضاع وسير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها ابطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية في جبهة المخا .

وأشاد رئيس الجمهورية بالانتصارات والنجاحات المتوالية التي يسطرها حماة الوطن في ميادين البطولة والشرف بإسناد ودعم بري وجوي من قبل التحالف العربي قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لنصرة العدل والحق وتحرير المناطق تباعا من بغي وهمجية القوى الانقلابية الغاشمة الحوثي وصالح التي استباحت المدن وقتلت وهجرت الأبرياء وشردت العزل الأبرياء .

كما أشاد فخامة الرئيس خلال الاتصال بدور القيادات الميدانية التي ترابط في مقدمة الصفوف جنباً إلى جنب مع الأفراد والضباط والمقاومة الوطنية لرفع المعنويات وشحذ الهمم الأبطال الأشاوس الذين يقدمون التضحيات رخيصة في سبيل عزة واستقرار الوطن ودحر الكهنوت ومخلفات الإمامة التي حاولت عبثا عودة عجلة التاريخ للوراء .

ونوه فخامة الرئيس الى أهمية توحيد الجهود ورص الصفوف لبلوغ الغاية والهدف المنشود لشعبنا ووطننا في التخلص من تداعيات الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الجديد الحاضن لأبنائه والمحافظ والمناصر لمحيطه الجغرافي وعروبته.

من جانبهم عبرا اللواء هيثم قاسم طاهر واللواء احمد سيف اليافعي عن تقديرهم وامتنانهم للجهود الكبيرة والمتفانية التي يبذلها فخامة الرئيس على أكثر من جبهة وصعيد لمتابعة مجمل المستجدات الميدانية التي يسطرها الرجال الصادقين من المقاتلين الأبطال الذين يجسدون معاني العزة والكرامة ويسطرون بدمائهم الزكية معاني النصر وقيمه الحقة على أعداء الحياة والوطن من بقايا الكهنوت وأزلامهم الباغي

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet