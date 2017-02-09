تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 25 ألف و 700 اسرة في محافظة عمران
قبل 53 دقيقة, 13 ثانية

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2017-02-09م الساعة 15:23

التغيير – صنعاء:

  دشن  مشروع  التغذية المدرسية  والإغاثة الإنسانية،  امس الاربعاء، صرف المساعدات الغذائية  بمديرية ذيبين  بمحافظة عمران  والتي استكملت عملية ترحيل المواد الغذائية إليها  ضمن مشروع الطوارئ رقم (200890) خطة شهر يناير2017م

وفي تصريح صحفي ، قال مجاهد المهنا مشرف محافظة عمران  أن هذه المساعدات الغذائية  ممولة من برنامج الأغذية العالمي وتستهدف  (25703 ) أسرة ويتم التوزيع لها من خلال  88 مركز (مدرسة ) توزيع  في 7 مديريات وهي (ذيبين -  ريدة -جبل عيال يزيد -مدينة عمران - خارف - حوث - عيال سريح  )  حيث تأتي هذه المساعدة  في إطار تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين والأسر الفقيرة

  واشار الى  أن هذه المساعدات يتم صرفها يدا بيد للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية ولجان محلية مكونة من مدير المدرسة وعضو من المجالس المحلية وعضو هيئة التدريس لضمان وصولها إلى مستحقيها مجانا و بأيسر الطرق  حيث تحصل كل أسرة على مادة القمح 25كجم ومادة الفاصوليا 2.5كجم

ودعا مجاهد  السلطة المحلية والمواطنين الى التعاون لما فيه تسهيل  وصول المساعدات الى الاسر المستهدفة .

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