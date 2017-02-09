"إحياءً للذكرى ال6 لثورة فبراير " ينظم مجلس شباب الثورة بتعز حفلا خطابيا وفنيا

التغيير – تعز:
ينظم مجلس شباب الثورة السلمية بتعز اليوم الخميس حفلاً خطابيا وفنيا ضمن مجموعة من الفعاليات والانشطة إحياءً للذكرى السادسة لثورة الحادي عشر من فبراير .
ودعت اللجنة التحضيرية للحفل في بلاغ صحفي "الجميع إلى حضور الاحتفالية والتي تحمل شعار"فبراير ثورة تتجدد " وذلك في قاعة توفيق عبدالرحيم بجامعة تعز يوم غدا الخميس 9فبراير الساعة التاسعة صباحا ..
كما دعا البلاغ وسائل الإعلام المختلفة للحضور وتغطية الاحتفال ، لما تمثله ثورة "11فبراير "من رمزية وطنية ، وحاملة لمشروع الدولة اليمنية الحديثة التي ينشدها الشعب .
ويتخلل الحفل فقرات فنية وغنائية ،وكذا كلمات خطابية لقيادات سياسية وثورية..
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