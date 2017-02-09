رئيس الوزراء يوجه باعتماد 300 مليون ريال لإعادة صيانة وترميم مباني كليات جامعة عدن

2017-02-09م الساعة 18:45

التغيير – صنعاء:

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بإعادة ترميم وبناء وصيانة كليات ومؤسسات جامعة عدن التي تعرضت للدمار اثر الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اثناء دخولها محافظة عدن.

وأكد رئيس الوزراء خلال لقائة اليوم في العاصمة المؤقتة برئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، اهتمام الحكومة بالمؤسسات التعليمة وإعادة إعمار الكليات التي تعرضت لأضرار الحرب.. موجهاً وزارة المالية باعتماد 300 مليون ريال لإعادة صيانة وترميم مباني الكليات والمختبرات وقاعات الجامعة واستكمال عملية الترميم والصيانة والتاهيل التي تساهم بعودة الحياه الجامعية إلى طبيعتها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير التعليم في بلادنا وتأهيل الجامعات وإقامة الدورات والندوات التعليمة والثقافية وتفعيل الشراكة والتوأمة بين الجامعات اليمنية والجامعات العربية والدولية الاخرى.

وشدد الدكتور بن دغر، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، على أهمية قيام الجامعات بدورها التوعوي والإرشادي في محاربة الإرهاب والتطرف وإعداد البحوث والدراسات التي من شأنها تخدم المواطن والمجتمع..منوهاً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لمستقبل اليمن الزاهر من أبنائه طلاب صناع مستقبله القادم .

هذا وقد استمع رئيس الوزراء من رئيس جامعة عدن إلى تقرير مفصل عن سير العملية التعليمة في الجامعة والأضرار التي لحقت بها..مطالباً بإصلاحات وصيانة وترميم كليات الجامعة..مشيراً إلى جهود الحكومة في دعم الجامعة .

حضر اللقاء وزيرا المالية أحمد عبيد الفضلي والتعليم العالي حسين باسلامة وأمين عام مجلس الوزاء حسين منصور.

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