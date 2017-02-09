أختتام فعاليات برنامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب بالحديدة

2017-02-09م الساعة 19:53

التغيير - أحمد كنفاني:

أختتمت اليوم بالحديدة فعاليات برنامج التوعية بمخاطر الألغام والقذائف المتفجرة ومخلفات الحروب والغارات الجوية التي نفذها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة وبدعم من منظمة اليونيسف.

وهدف البرنامج الذي استمر على مدى 36 يوما وشاركت في تنفيذه 6 فرق فنية وارشادية من المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام والمجتمعات المحلية في القرى والارياف والمجالس المحلية وطلاب المدارس وقطاع المراة وغيرهم في سبع مديريات (الحالي . الحوك . الميناء . اللحية . الدريهمي . التحيتا. الخوخة) الى اكساب اكثر من 100 ألف من مختلف شرائح المجتمع معارف ومهارات بمخاطر الالغام والقذائف والقنابل والأجسام الغريبة من خلال البرشورات والملصقات والصور التي وزعت على المدارس وغيرها من الاماكن المستهدفة وبينت نوعية تلك المتفجرات وكيفية تجنبها والوقاية منها ان وجدت والإبلاغ عنها الى اقرب مركز أمني او جهة مختصة.

وفي الاختتام أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة المهندس محمد عبدالله حجر أن هذه الظروف العصيبة والأوضاع المزرية التي تمر بها بلادنا تحتم على أبناء المجتمع أن يكونوا أكثر وعيا بكيفية التعامل مع هذه المخاطر وأخذ الحيطة والحذر من الألغام وإبلاغ الجهات المعنية في حالة وجود أي أجسام غريبة ومشبوهة من مخلفات الحرب.

وأشاد حجر بجهود القائمين على المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام ومنظمة اليونسيف لتبنيهما اقامة مثل هذه البرامج التوعوية التي اضحى اليوم المجتمع بحاجه ماسه لها.

فيما عبر مدير ادارة التوعية والتثقيف المجتمعي بالمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام محمد محمد العمراني ومشرف الفرق الميدانية للتوعية بالمحافظة رجب محمد العزي عن سعادتهما بالنجاح الذي حققه البرنامج واستهدافه لاكبر قدر ممكن من المستفيذين وعبرا عن شكرهما الجزيل لكل من ساهم في انجاح المرحلة الثانية من البرنامج متعدد المراحل وأشارا الى أن البرامج التوعوية القادمة ستستهدف مناطق أخرى.

هذا وكان البرنامج في مرحلته الثانية قد لقى ترحيبا واسعا من قبل كافة شرائح المجتمع في المناطق المستهدفة الذين بدورهم اشادو بفريق المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام على جهودهم الجبارة التي قاموا بها خلال فترة التوعية من المخاطر التي قد تلحق بهم وبأسرهم وابنائهم وأكدوا أهتمامهم واستفادتهم من البرنامج وما تخلله من فعاليات مختلفة .

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