ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب...المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يقيم ندوة ثقافية

2017-02-09م الساعة 20:01

التغيير - القاهرة

أقام المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مساء أمس الأربعاء تحت رعاية مروان دماج وزير الثقافة والسفير الدكتور محمد مارم سفير بلادنا في مصر ندوة في صالة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي بعنوان "الكتاب اليمني في مواجهة التواصل الاجتماعي ودور المرأة اليمنية في النهوض الثقافي" بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب.

وفي الندوة التي قدمها الاعلامي محمد عبدالرحمن، أكد الأستاذ مروان دماج وزير الثافة على دور الثقافة اليمنية كركيزة أساسية في التفاعل والنشاط الثقافي العربي، موضحا خصائص الثقافة اليمنية ومبينا تاريخها والمراحل التي مرت بها.

وأشار دماج إلى أنه سيتم خلال الاسبوع القادم التوقيع على تجدبد البرتكول الثقافي اليمني المصري متضمنا بعض التعديلات الايجابية بما يخدم العمل على نشر ثقافتنا العربية وكذلك منحا تقدمها الشقيقة مصر في المجال الفني للرفع بمستوى المبتدئين في اليمن.

فيما أشاد الدكتور محمد مارم سفير بلادنا في مصر باستضافة مصر لبلادنا في معرض القاهرة الدولي لاكتاب في دورته الحالية مبينا العلاقات الوثيقة التي تجمع بين اليمن ومصر شعبا وحكومة.

وكانت المستشار عائشة العولقي مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة قد ألقت كلمة ترحيبة في بداية الندوة رحبت فيها بالاستضافة المصرية مبينة دور الثقافة كقوة ناعمة تذيب جمود السياسة.

وتحدث في الندوة كلا من الأستاذ عبدالله باكدادة وكيل وزارة الثقافة والأستاذة نجيبة حداد وكيل وزارة الثقافة السابق والكاتب الأديب أحمد الشرعبي والاعلامي محمد عمر بحاح والصحفية ضياء سروري والناقد الدكتور فارس البيل.

وكان المركز الثقافي اليمن قد أقام يوم الأحد الماضي قراءة في كتاب فلسفة التعليم الإنجليزي وسبل الاستفادة منه للكاتبة اليمنية فتحية محمود صديق وتمت مناقشة الكاتبة فيها من قبل الاستاذ عبدالله باكدادة والناقدة المصرية نفيسة عبد الفتاح.

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 48 يختتم يوم غد الجمعة والذي شاركت فيه بلادنا ممثلة بالمركز الثافي اليمني بعدد كبير من الفعاليات والندوات الثقافية بالرغم من انقطاع كوازنة المركز منذ الانقلاب في صنعاء في مطلع 2015.

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