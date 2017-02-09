مرضى العنايه المركزه بمستشفى الثورة بالحديدة مهددون بالموت في حال انقطاع التيار الكهربائي

2017-02-09م الساعة 20:12

التغيير – أحمد كنفاني :

أطلقت هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة اليوم نداء استغاثة عاجله لكافة اطياف منظمات المجتمع المحلي والدولي اكدت فيه اخلاء مسؤوليتها في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى والذي يتم تزويده به حاليا من الخط الساخن الواصل من المحطة البخارية لتوليد الكهرباء برأس كتيب وذلك بعد تلقي المستشفى اخطارا من المحطة بتوقفها نهائيا مساء يوم غد الجمعة نظرا لنفاذ مادة المازوت والذي مع توقفها ينذر بكارثة انسانية كبيره وتعرض حياة المرضى للخطر والوفاه لا سمح الله.

وأوضح رئيس الهيئة بالمحافظة الدكتور خالد أحمد سهيل في تصريح صحفي لمختلف وسائل الاعلام أن المستشفى يعتمد بشكل كبير على تزويده بالكهرباء من خلال الخط الساخن والذى يأتي مصدره من المحطة البخارية براس كثنيب لتوليد الكهرباء ولكن مع انقطاع الخط الساخن فأن الحالات الطارئة التي ترد الي المستشفي سواءا في اقسام الطوارئ او في العنايات المركزة او في غرفة العمليات الجراحية او قسم الحروق ستتعرض لمخاطر كبيره وقد ينتج عنها كذلك تعرضها للوفاه لاسمح الله .

واشار الى ان مولدات هيئة مستشفي الثورة لا تستطيع مواكبة الفترات الطويله لانقطاع الخط الساخن وايضا ارتفاع درجة الحرارة ولفت الى ان جميع الاقسام وغرف الرقود تحتاج باستمرار الى جو بارد ومعتدل الامر الذي يجعل تلك المولدات عاجزة عن العمل مما يتسبب عنه تعرض حياة المرضى للخطر وتلف عدد من الاجهزة الطبية والتى ربما مع تلفها ستعجز الهيئة عن تغييرها او صيانتها لاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن .

وأكد سهيل ان مستشفي الثورة العام يشهد اقبالا وازدحاما كبيرا بسبب نزوح المواطنين من 4 محافظات مجاورة وكذا تدهور المستوى المعيشي للمواطنين والذى معه تحرص الهيئة على تقديم خدماتها لمعظم الحالات التى تفد اليها باسعار مخفضه.

وحمل سهيل كافة المعنيين في الدولة والمنظمات الدولية والانسانية بسرعة ايجاد حلول لمشكلة الكهرباء التي اصبحت تمثل الهم الاكبر والوحيد للقائمين على المستشفى ومن اهم الصعوبات التي تقف امامه في تنفيذ مهامه الانسانية

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