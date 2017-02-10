بنك سبأ الإسلامي يفتتح فرعه الجديد بحده

2017-02-10م الساعة 14:28

التغيير – صنعاء:

سعياً للتميز في خدمة عملائه أفتتح مؤخراً بنك سبأ الإسلامي فرعه الجديد بمنطقة حدة بالعاصمة صنعاء ويأتي هذا الافتتاح تماشياً مع سياسة البنك في تعزيز فروعه ومكاتبه التي أصبحت تغطي أغلب المحافظات والمناطق الحيوية لتقديم أفضل الخدمات المصرفية وفق مستوى عالي من الجودة والتميز تلبية لاحتياجات وتطلعات العملاء والمساهمين.

وبهذه المناسبة أكد محمد القاضي مدير قطاع المصرفية الدولية والفروع والاستثمار الخارجي أن افتتاح فرع حدة يأتي متزامناً مع الذكرى الـ 20 لتأسيس البنك كإضافة نوعية للمنظومة الاقتصادية في اليمن، كما يأتي الافتتاح في ظروف بالغة التعقيد لنؤكد لعملائنا أن بنك سبأ كما عهدوه دائماً قادراً على تجاوز العقبات والظروف والخروج منها أكثر قوة وأصلب عوداً بفضل الله عز وجل ثم بتعاون عملائه المتميزين وكذلك بجهود البنك المركزي اليمني والجهات الرسمية ذات العلاقة في رعاية القطاع المصرفي وحمايته ورفع كفاءته لمواجهة كافة المتغيرات والظروف.

كما يؤكد البنك بهذا الافتتاح على المنهجية المؤسسية في عمله ليستمر في عطاءه ودوره الرائد كواحد من دعائم الاقتصاد الوطني ومساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

إننا نجدها فرصة لتوجيه الشكر والامتنان للبنك المركزي اليمني بكافة قياداته وكوادره لدورهم المتميز والمستمر في دعم القطاع المصرفي ومساعدته على تجاوز كافة الظروف، كما نتوجه بالشكر لعملائنا على ثقتهم ودعمهم المتواصل لمسيرة البنك.

وبدوره أكد اعماد أحمد سعيد – نائب المدير العام لشركة سام الكترونكس أن إفتتاح فرع حدة خطوة متميزة في الوقت الصعب ونتمنى للبنك المزيد من التطور والتقدم والنمو نحن كأحد عملاء البنك نعتز بهذه العلاقة المتميزة مع بنك سبأ منذ زمن طويل، ونتمنى للبنك كل التقدم والنجاح والازدهار، ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله".

كما بارك أكرم المزنعي ـ مدير عام المؤسسة الوطنية لصناعة المواد الغذائية قائلاً: في هذا اليوم نبارك للجميع هذا الافتتاح، ونتمنى من جميع الشركات والمؤسسات والتجار والأفراد أن يستفيدوا من هذه التجربة، برغم الظروف الصعبة إلا أن إرادة الحياة هي التي تستمر وتصمد، ونتمنى أن يقتدي الكل ببنك سبأ، ونتمنى الخير للجميع.

الجدير ذكره أن البنك تساهم فيه مؤسسات مالية كبرى في الوطن العربي بالاضافة الى العديد من رجال الاعمال والبيوت التجارية اليمنية.

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