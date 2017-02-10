التحالف يكثف غاراته على الساحل الغربي وميدي

2017-02-10م الساعة 17:20

التغيير – تعز:

تواصل طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع وأهداف عسكرية ومتحركة لميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة من المحافظات التي تشهد مواجهات مع الجيش اليمني، بما فيها غارات على امتداد الساحل الغربي بين المخا وميدي وحتى الساحل الشمالي الغربي لمدينة الحديدة الساحلية.

وكثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع وتجمعات الميلشيات الانقلابية وسط مدينة ميدي وحرض ومعسكر الدفاع الساحلي في منطقة الجبانة، بمديرية الصليف الساحلية، وغارات أخرى على مواقع الميلشيات في جزيرة كمران، ومديرية باجل بمحافظة الحديدة، حيث استهدفت مواقع عسكرية للميليشيات، مما أسفر عن تدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وشنت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، هجومها الأعنف على مواقع الجيش اليمني في الجبهة الشرقية للمدينة، والمصحوبة بالقصف المدفعي والرشاشات على مواقع الجيش اليمني والأحياء السكنية.

وأعلنت قوات الجيش اليمني كسر الهجوم التي شنته الميلشيات الانقلابية على مواقعها في محيط حي الدعوة ومعسكر التشريفات ومحيط المكلل وكلابة، وأجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات، مما جعل هذه الأخيرة تقصف وبعنف بمدافع الهاوز وقذائف الدبابات من مواقعها في تبتي سوفتيل والسلال والقصر الجمهوري على مواقع الجيش اليمني.

وقال العقيد الركن، منصور الحساني، إن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية «شنت هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش الوطني في محيط التشريفات وحي الدعوة مصحوبًا بقصف مدفعي مكثف من دبابات سوفتل والقصر والتشريفات ومدفعية الهاوتزر بالجند ومدافع من تبة الجعشة ومواقع العدنة، ودارت مواجهات عنيفة لعدة ساعات تمكن خلالها الجيش من كسر الهجوم والرد على مصادر النيران وتكبيد الميليشيات عددًا من القتلى والجرحى بينما قدم الجيش الوطني 3 جرحى».

وتحاول ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التعويض عن خسائرها المادية والبشرية التي تكبدتها في مواجهاتها مع قوات الجيش اليمني المسنود من طيران التحالف العربي التي تقوده السعودية، في جبهة الساحل الغربي بتعز ومديرية المخأ الساحلية التي تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة المديرية ومينائها الاستراتيجي، بقصفها على المدنيين العزل في مدينة وأرياف تعز.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن «ميلشيات الحوثي وصالح شنت هجومًا واسعًا ومصحوبًا بقصف على مواقع الجيش اليمني في منطقة الكدحة بمديرية المعافر، غرب المدينة، في محاولة منها للتقدم والسيطرة، غير أن القوات تمكنت من إحباط الهجوم وإجبار الميليشيات من التراجع إلى مواقعها في أطراف منطقة الكدحة باتجاه مديرية الوازعية، علاوة على تبادل للقصف المدفعي في جبل حبشي». مؤكدة أن قوات الجيش اليمني تمكنت من «دك معاقل الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل غباري والحناية، غرب المدينة».

وذكرت المصادر ذاتها أن «ميليشيات الحوثي وصالح جددت هجومها على مواقع الجيش اليمني في جبهة الصلو الريفية، جنوب المدينة، وأطلقت صاروخ كاتيوشا من موقع تمركزها في منطقة حارات بالاعبوس بمديرية حيفان على منطقة المفاليس، مما تسبب في تضرر منزل المواطن سيف الغزير دون وقوع أية إصابات بشرية».

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