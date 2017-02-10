الجاليات اليمنية في تركيا والمغرب وماليزيا تحتفل بذكرى ثورة 11 من فبراير

2017-02-10م الساعة 19:03

التغيير- صنعاء:

تحتفل الجاليات اليمنية في تركيا والمغرب وماليزيا بذكرى ثورة 11 من فبراير ، حيث من المقرر ان يحتفل اليوم الجمعة مجلس شباب الثورة السلمية في اسطنبول بهذه المناسبة الشعبية العظيمة

وفي سفارة اليمن في ماليزيا تقيم شباب الثورة 8 مساء من يوم غد السبت احتفالا بمناسبة العيد الوطني السادس لثورة 11 فبراير بقاعة ام بي اتش بجامعة ملتيميديا في سيبرجايا.

وفي المملكة المغربية يقيم مجلس شباب الثورة وبرعاية سفارة اليمن في المغرب احتفالية صبيحة يوم الإثنين القادم استدعاء لقيم الثورة الشبابية والتي لا تزال ملهمة كل الاحرار تحت عنوان "11 فبراير ثورة متجددة".

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