وزارة الخدمة المدنية تعلن الاحد القادم إجازة رسمية
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2017-02-10م الساعة 20:15

التغيير – صنعاء:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الموافق 12 فبراير عطلة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وذلك بمناسبة العيد الوطني الــ 6 لثورة الــ 11 من فبراير .

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بان يوم الأحد إجازة رسمية بدلاً عن يوم السبت الذي هو راحة وذلك استناداً للقانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطل الرسمية.

وعبرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسات التابعة لها بهذه المناسبة ،عن احر التهاني،واطيب التبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة العظيمة.

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