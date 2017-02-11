اتحاد طلاب اليمن في الصين يطالبون بإعتماد منح التبادل الثقافي

2017-02-11م الساعة 11:31

التغيير – صنعاء:

خاطبت الهيئة الإدارية لاتحاد طلاب اليمن دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لإعتماد منح التبادل الثقافي للطلاب الخريجين لهذا العام و ذلك انسجاما مع توجية رئاسة الوزراء السابقة بتوقيف الابتعاث الداخلي.

ضمن أولوياتها في الوقوف إلى جانب قضايا طلاب اليمن في الصين, وانسجاماً مع ما تمر به البلد من أوضاع صعبة يصعب على الطلاب الخريجين العودة للوطن و كذا انسجاما مع رغبة جامحة لدى الطلاب بإكمال مشوارهم التعليمي لدرجة الماجستير و الدكتوراه.

وقال بيان صادر انه "ينتظر الطلاب الخريجين بفارغ الصبر توجيه دولة رئيس الوزراء باعتماد المنح لخريجي هذا العام فمستقبلهم مرهون باكمال مشوارهم التعليمي حيث و كما هو معلوم بأن وضع البلد في المرحلة الحرجة لا يحتمل استيعاب توظيف الخريجين الجدد."

واضاف "سيستمر اتحاد طلاب اليمن بالعمل سويا و بروح الفريق مع كل الطلاب في الصين للحصول على حقوقهم و متابعة هموهم بكل ما هو ممتاح و ستظل قنوات التواصل مفتوحة مع كل المقترحات التي من شأنها أن تحقق مصلحة الطالب اليمني في الصين.

موجيه كل التحية لكل طالب بذل مجهوداً بمنشور أو بكلمة من أجل مصلحة إخوانه. مصلحة الطلاب تحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحد من أجل حقوق جميع الطلاب

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