إمرأة بالحديدة مصابه بورم سرطاني خبيث تناشد اهل الخير مساعدتها

2017-02-11م الساعة 11:42

التغيير – صنعاء:

ناشدت الحاجه بركه من محافظة الحديدة اصحاب القلوب الرحيمه والايادي الكريمه بمد يد العون والمساعدة لها من اجل علاج الورم السرطاني الخبيث الذي اصابها في احدى عينيها وأفقدها نعمة البصر ..

الحاجه بركه مصابه بورم خبيث وظروفها المعيشيه صعبة جدا لا تسطيتع ان توفر قيمة العلاج لها ..

لمساعدة الحاجه بركه الاتصال على 736000755 - 770071010 لأيصالكم الى المريضة مباشرةً .. وجزاكم الله خير الجزاء.

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