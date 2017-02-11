إمرأة بالحديدة مصابه بورم سرطاني خبيث تناشد اهل الخير مساعدتها
قبل 33 دقيقة, 22 ثانية

شارك

إرسال إلى صديق

فيس بوك

تويتر

طباعة

حفظ كملف word

2017-02-11م الساعة 11:42

التغيير – صنعاء:

ناشدت الحاجه بركه من محافظة الحديدة اصحاب القلوب الرحيمه والايادي الكريمه بمد يد العون والمساعدة لها من اجل علاج الورم السرطاني الخبيث الذي اصابها في احدى عينيها وأفقدها نعمة البصر ..

الحاجه بركه مصابه بورم خبيث وظروفها المعيشيه صعبة جدا لا تسطيتع ان توفر قيمة العلاج لها ..

لمساعدة الحاجه بركه الاتصال على 736000755 - 770071010 لأيصالكم الى المريضة مباشرةً .. وجزاكم الله خير الجزاء.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet

الأكثر زيارة

1محافظ تعز يكلف محمد النقيب مديرا عاما لمكتب وزارة النقل

2تعازينا للشيخ علوي الباشا بن زبع وقبيلة الجدعان

3وزارة الخدمة المدنية تعلن الاحد القادم إجازة رسمية

4صنعاء: تشييع جثمان رجل الأعمال علوي قاطن

متعلقات