تدشين صرف المساعدات الغذائية لأكثر من 60 ألف و800 اسرة في محافظة اب

2017-02-11م الساعة 13:23

التغيير – صنعاء:

دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية صرف المساعدات الغذائية بمحافظة اب والتي استكملت عملية ترحيل المواد الغذائية إليها ضمن مشروع الطوارئ رقم (200890) خطة شهر يناير2017م

وفي تصريح صحفي للأخ عبدالوهاب الارياني مشرف محافظة اب، قال أن هذه المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الأغذية العالمي وتستهدف (60864 ) أسرة ويتم التوزيع لها من خلال 351مركز (مدرسة ) توزيع في 16 مديرية وهي (مذيخرة -ذي السفال- السدة -بعدان -القفر - المخادر - جبلة-يريم - السياني -فرع العدين -حبيش -اب - الظهار-السبرة -المشنة-حزم العدين ) حيث تأتي هذه المساعدة في إطار تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين والأسر الفقيرة

واشارالارياني الى أن هذه المساعدات يتم صرفها يدا بيد للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية ولجان محلية مكونة من مدير المدرسة وعضو من المجالس المحلية وعضو هيئة التدريس لضمان وصولها إلى مستحقيها مجانا و بأيسر الطرق حيث تحصل كل أسرة على مادة القمح 25كجم ومادة الفاصوليا 2.5كجم ومادة الزيت

ودعا الارياني السلطة المحلية والمواطنين الى التعاون لما فيه تسهيل وصول المساعدات الى الاسر المستهدفة .

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