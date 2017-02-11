غارات للتحالف في صعدة تقتل العشرات من الحوثيين
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2017-02-11م الساعة 21:11

التغيير – صنعاء:

قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم خمسة خبراء من الحرس الثوري الإيراني في سلسلة غارات شنها طيران التحالف على مواقع للميليشيات في محافظة صعدة شمال اليمن الجمعة.

في غضون ذلك، تواصل قوات الشرعية بدعم من التحالف تقدمها في منطقة "يختل" شمال مديرية المخا.

أما في مديرية كتاف القريبة من صعدة، فقد استهدف طيران التحالف بغارتين مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة المليل، كما دُمرت آليتان عسكريتان للحوثيين في منطقة ذويب في مديرية حيدان شمال غرب محافظة صعدة.

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