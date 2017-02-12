الصنوي يشيد بالموقف الوطني لرئيس الجمهورية الداعم لتحقيق اهداف ثورة فبراير

2017-02-12م الساعة 11:47

التغيير - تعز:

استمرار الاحتفالات الجماهيري بمدينة تعز واريافها بالذكري السادسة لثورة فبراير السلمية وشهد مديرية المعافر مهرجان جماهيري خطابي وفني صباح امس بحضور قيادات عسكرية ومدنية وفي المهرجان القيت العديد من الكلمات و الفقرات الفنية

والقى كلمة السلطة المحلية الاستاذ محمد الصنوي وكيل المحافظة هنى فيها القيادة السياسية والعسكرية و جماهير شعبنا بالذكري ثورة فبراير وترحم علي شهداء فبراير والمقاومة وتمنى الشفاء للجرحي

وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رئيس الجمهورية بقيادة الجماهير لاسقاط قوى الانقلاب والانتصار لثورة فبراير

كما قدم التهاني لرئيس الجمهورية والحكومة الشرعية بالانتصارات التي تحققت بالساحل الغربي لمحافظة تعز بعملية الرمح الذهبي من تحرير الساحل الي مدينة المخاء من قوى الانقلاب

وعن ثورة فبراير قال ان الثورة وجدت لتنتزع الحرية لمحافظة تعز والوطن عامة وان الثورة مستمرة بالمقاومة للانقلاب وانها تحولت من السلم الي السلاح نتيجة الظروف التي فرضت من الانقلاب

واضاف ان ثورة فبراير حققت انتصار باخراج راس النظام من السلطة وصياغة وثيقة وطنية بتوافق جميع القوى السياسية والاجتماعية بالوطن والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني وماتزال الثورة مستمرة لاسقاط الانقلاب و تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وأكد الصنوي بان الوقت قد حان للبداء ببناء وتفعيل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وفقا للقرارات والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وستشهد تعز نقلة نوعية في الايام القادمة بعمل المؤسسات

واختتم حديثة بشكره للقيادة دولة التحالف العربي وعلي راسها المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة لدعمها المستمر لليمن للتحرير من قوى الانقلاب

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet