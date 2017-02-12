ارتفاع حالات ضحايا الخطأ الطبي في مستشفى الكويت الى اربع وفيات

2017-02-12م الساعة 16:29

التغيير – صنعاء:

اكدت مصادر طبية في مستشفى الكويت عن ارتفاع ضحايا الخطأ الطبي الى اربع وفيات من الاطفال .

واوضحت المصادر انه تم حقن اطفال مصابين بمرض سرطان الدم بعقار خاطئ ما ادى اى وفاة اربعة منهم هم ( محمد مطلق عشر سنوات - ندي الاغبري 9 سنوات - معتز حمود سعيد 6 سنوات - اسماء احمد عبدالله 3سنوات ) , فيما تدهورت الحالة الصحية لثلاثة اطفال اخرين هما ( انس صادق درهم - وجدان العنسي ) واللذان يرقدان في العناية المركزة في المستشفى , فيما نقلت الطفلة (اسيل لؤي ) الى العناية المركزة في مستشفى العلوم والتكنولوجيا .

واشارت الى وزارة الصحة شكلت لجنة للتحقيق في هذه الحادثة التي تعد اكبر خطأ طبي يؤدي بحياة اربعة اشخاص , غير ان اللجنة لم تتخذ أي اجراء ولم تعلن نتائج التحقيقات التي اجراتها اللجنة المكلفة من قبلها .

وحملت المصادر ادارة مستشفى الكويت المسؤولية عن هذا الخطأ , فيما تحاول ادارة المستشفى تخليها عن المسؤولية ’ بتاكيدها ان المركز يتبع مركز الاورام ولايتبعها رغم ان جدول الاطباء والكادر الموزعين للمركزي موقعة من ادارة المستشفى وكذلك اي معونات او هبات للمركز هي الاخري تصل الى دارة المستشفى وحتي مرتكبي الخطاء هم من المتدربين في المستشفى وهذا ما ينفي ان المركز لا يتبع المستشفى .

في حين قالت مصادر صحفية ان احد المتورطين في القضية لاذ بالفرار الى جهة غير معلومة

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