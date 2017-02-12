رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات موظفي ديوان وزارة المياه وهيئة حماية البيئة
قبل 1 ساعة, 45 دقيقة

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2017-02-12م الساعة 16:50

التغيير – صنعاء:

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف مرتبات موظفي ديوان عام وزارة المياه،وديوان الهيئة العامة لحماية البيئة والموظفين والمتقاعدين في امانة العاصمة صنعاء ومحافظة أرخبيل سقطرى.

واستمع رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وزير المياه والبيئة الدكتور العزي شريم إلى تقرير مفصل عن عمل الوزارة في المحافظات المحررة وتقديمها الخدمات للمواطنيين.

وحث الدكتور بن دغر الوزير شريم على مضاعفة الجهود في تحسين من اداء خدمة مؤسسات المياه بما يسهم في خدمة المواطن.

وبموجب توجيه رئيس الوزراء سيتم صرف مرتبات موظفي ديوان عام وزارة المياه في امانة العاصمة صنعاء لعدد مائة وثلاثين موظف بمبلغ اجمالي وقدره ثمانية مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال.

سبا

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