الاتحاد الدولي للصحفيين يساند دعوة اليونسكو للتحقيق في الوفاة الغامضة للصحفي محمد العبسي

2017-02-12م الساعة 19:35

التغيير – صنعاء:

رحب الاتحاد الدولي للصحفيين بدعوة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، لإجراء تحقيق شامل ومستقل في وفاة صحافي التحقيقات الاستقصائية محمد العبسي في اليمن.

وقام الاتحاد الدولي للصحفيين قام رابط خارجي جديد في windowsupport لفرعها في نقابة الصحفيين اليمنيين وعائلة محمد لمساندة طلبها في إجراء تحليل مستقل لتحديد سبب وفاته.

كما ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم بدعوة اليونسكو ل"النائب العام لفتح تحقيق شفاف في ملابسات وفاته."

وقالت بوكوفا: "أدعو السلطات إلى فتح تحقيق مستقل في وفاة محمد العبسي، من أجل توضيح ادعاءات وفاته ومحاسبة المسؤولين للمساءلة."

وعمل العبسي تقارير التحقيق الاستقصائي في عدة من وسائل الإعلام في اليمن. وبعد وفاته المفاجئة من قصور في القلب في سن ال 35 في ديسمبر كانون الاول عام 2016، وكشف تشريح الجثة أن دمه يحتوي على نسبة عالية من الغازات السامة.

وقالت تقارير صحفية ان العبسي كان يتناول العشاء مع صديقا له في مطعم في 20 ديسمبر كانون الاول في العاصمة صنعاء. وبعد ساعات قليلة شعر كلاهما بتوعك ونقلوا إلى المستشفى، حيث توفي الصحفي، بينما نجا صديقه.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين: "في وقت وفاته طالبنا بإجراء تحقيق مستقل وأيدنا باستمرار عائلته ونقابته في مطالبهم بإجراء تحقيق عادل ونرحب بدعوة اليوم من قبل إيرينا بوكوفا الآن يجب على السلطات اليمنية أن تعمل و.. تكشف السبب الحقيقي لوفاته وفي حال معرفة من دبر ذلك يجب أن تعمل ضد القتلة ".

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