الهلال الأحمر الإماراتي يدشن العمل في حفر أبار ارتوازية بصحراء حضرموت

2017-02-12م الساعة 18:58

التغيير - علي الجفري :

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي امس السبت، مشروع حفر بئر ارتوازي بمنطقة عيوة بمديرية رماه ضمن مشروع حفر 18 بئر عميق ارتوازي بصحراء محافظة حضرموت في أطار الدور الإنساني الكبير الذي تؤديه دولة الأمارات العربية المتحدة تلبية لنداء سكان المناطق الصحراوية نتيجة لشحت المياه وانعدام المشاريع الحكومية فيها.

واكد مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي بوادي وصحراء حضرموت حمدان المنهالي إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيفاً لمعاناة المواطنين, موضحاً أن المشروع سيشمل إلى جانب حفر الآبار وتوصليها بخط الضخ وتوريد وتركيب وحدات الضخ.

مضيفاً بأن الهيئة تسعى بشكل حثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في صحراء حضرموت بأعتبارها اكثر منطقة تعاني من نقص المياه والجفاف، حيث تعاني صحراء حضرموت موجة جفاف قاسية خلال السنوات القليلة الماضية لم تشهدها منذ زمن طويل ، وتعد مشكلة نقص المياه أكبر مشكلة يواجهها أهالي المناطق الصحراوية، ولذا حرصت الهيئة على تنفيذ هذا المشروع الهام لتوفر مياه الشرب والري وتخفف على الناس مشقة الحصول على الماء من خلال مشاريع المياه المتنوعة .

وبدورة اكد رئيس الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالله المسافري ان تدشين مشاريع حفر أبار ارتوازية في صحراء حضرموت يأتي تجسيداً للاهتمام الذي تولية دولة الامارات وقيادتها الرشيدة، لتحسين الأوضاع الإنسانية بصورة عامة، لأبناء حضرموت وتعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتخفيف معاناتهم ، ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف التي يتعرضون لها.

واضاف ان المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف أهالي هذه المناطق الى جانب استقرار سكان القرى في مواطنهم وعدم هجرتهم، فضلاً على صحة الناس، والتغلب النسبي على مشكلة الشح والندرة في المياه وتوفير كميات كافية في المناطق والقرى المستفيدة .

و عبر أهالي منطقة عيوة بمديرية رماه بصحراء حضرموت عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وهلالها الأحمر الإماراتي على كل الجهود التي يبذلونها في تنفيذ مشاريع حيوية وتخفيف معاناة المواطنين بالشريط الصحراوي

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