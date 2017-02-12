انتفاضة جديدة لموظفي هيئة مستشفى الثورة بصنعاء

2017-02-12م الساعة 20:19

التغيير – صنعاء:

نظم موظفو هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء وقفة احتجاجية حاشدة للمطالبة بوقف العبث الحاصل ايرادات ومرافق الهيئة

وطالب عشرات الموظفين الذين احتشدوا امام ادارة هيئة المستشفى بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المتوقفة منذ اشهر .. مؤكدين على ضرورة محاسبة الادارة المكلفة من قبل الحوثيين حول ايرادات الهيئة التي تقدر يوميا بالملايين من دون ان تعود للموظفين او لصالح العمل اي شيء منها .

بدورها قامت ادارة المستشفى باستدعاء عدد من الأطقم لتفريق الاعتصام وإرعاب المحتشدين والاعتداء على كل من يحاول التصوير . وقد استنكر المعتصمون هذا الإجراءات ..

واكدوا استمرارهم المطالبة بحقوقهم وفقا للقانون

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