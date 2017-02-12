الاعلام الاقتصادي يدعو الي تحقيق مستقل وعاجل في قضية الصحفي العبسي

2017-02-12م الساعة 20:49

التغيير – صنعاء:

دعا مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الي تحقيق عاجل ومستقل لكشف ملابسات وفاة الزميل الصحفي محمد العبسي واشراك ممثلين عن نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين في كافة مراحل التحقيق.

واستغرب المركز من حالة الجمود في القضية عقب اعلان نتائج الفحص المخبري وتقرير الطبيب الشرعي بأن “ سبب وفاة الصحفي العبسي نتيجة تسمم واختناق بغاز اول اكسيد الكربون “ والتي تثير الكثير من علامات الاستفهام حول هوية القاتل وطريقة القتل؟

وقال "ونحن اذ نقدر جهود فريق المتابعة بعضوية نقابة الصحفيين اليمنيين وبعض المنظمات الحقوقية نطالب ببذل مزيد من الجهود لكشف خيوط القضية كاملة، وبحيث لا تقيد ضد مجهول كما هو الحال في كثير من قضايا الاغتيالات التي تستهدف صحفيين وناشطين وسياسيين".

وناشد المركز الصحفيين والمحامين والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الاعلام وحقوق الانسان تشكيل جبهة عريضة للترافع ومتابعة قضية الزميل العبسي والانتصار لقضيته وانصافا للاسرة الصحفية اليمنية عموما ولعائلته علي وجه الخصوص.

وأكد المركز على مساندته لمطالب السيدة ايرينا بوكوفا مدير عام اليونسكوا لإجراء تحقيق شامل ومستقل في القضيه .

وكان الزميل الصحفي محمد العبسي قد توفي بشكل مفاجئ وبطريقة غامضة يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2016، وقد ثارت الكثير من الشكوك حول وفاته لاسيما وأنه كان يعمل علي ملفات فساد كبيرة في مجال النفط واستغلال السلطة من اجل الثراء الشخصي وغيرها من الملفات التي يعتقد الصحفيين انها قد تكون سببا رئيسا فيما تعرض له.

ويواجه الاعلاميين اليمنيين تحديات كبيرة حيث ما يزال 19 صحفي معتقل في سجون جماعة الحوثي وواحد لدي تنظيم القاعدة.

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