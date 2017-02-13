الجيش اليمني يفشل هجوما للميليشيات شرق تعز ويقترب من منطقة يختل

2017-02-13م الساعة 12:39

التغيير – تعز:

أكدت مصادر عسكرية سقوط 12 مسلحًا بين قتيل وجريح من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في خلال مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة الكدحة، في مقبنة (غرب تعز)، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجمات المباغتة التي شنتها الميليشيات الانقلابية على مواقعها غرب تعز، مصحوبة بقصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبشكل أعنف على سوق الكدحة والقرى والتباب المحيطة بالسوق، علاوة على قصفها العنيف على قرية المقابلة في مديرية الصلو الريفية، جنوب المدينة، وتعرض منزل الأسير لدى الميليشيات الانقلابية سامي عبد الرب محمد غالب لأضرار مادية جراء سقوط صاروخ كاتيوشا».

كما تمكنت قوات الجيش من إفشال هجوم آخر على مواقع الجيش اليمني في العنيين في جبل حبشي غربًا.

وفي جبهة المخا الساحلية، تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها وتطهيرها الشريط الساحلي الذي تبتغي من خلاله الوصول إلى مدينة الحديدة، حيث وسعت من نطاق سيطرتها الجغرافية في شمال مدينة المخا، غرب تعز.

وبعد تمكن الفريق الهندسي في الجيش اليمني من نزع شبكات الألغام في الخط الساحلي، حررت قوات الجيش اليمني منطقة الخبت (شمال المخا)، في الوقت الذي تقترب فيه من السيطرة على منطقة يختل، معقل ميليشيات الحوثي وصالح التي فرت إليها من مدينة المخا، وسقط خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى من صفوف الميلشيات الانقلابية.

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