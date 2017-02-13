مقتل عنصر من «القاعدة» في لحج اليمنية واعتقال ثلاثة آخرين

2017-02-13م الساعة 12:53

التغيير – صنعاء:

تمكنت القوات الأمنية في محافظة لحج من اعتقال ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم القاعدة ومقتل رابع خلال عملية مداهمة نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني لوكر التنظيم بمنطقة المحلة بالمحافظة الواقعة شمال عدن أمس.

وأوضح مدير أمن المحافظة العميد صالح السيد أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية أتت بعد عمل استخباراتي دقيق تمكنت من خلاله من معرفة الموقع الذي تتحصن فيه العناصر الإرهابية بمنطقة المحلة، مشيرًا إلى أن العناصر الإرهابية أطلقت النار على الأجهزة الأمنية خلال مداهمتها للموقع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

ولفت السيد إلى أن هذه العملية تأتي بعد العملية النوعية التي نفذتها قوات الأمن والحزام الأمني في المحافظة والتي أدت إلى مصرع زعيم تنظيم القاعدة المكنى بـ«أبو علي اللحجي» قبل أسبوع.

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