الكويت تخصص 2.250 مليون دولار لدعم الايواء في اليمن

2017-02-13م الساعة 13:49

التغيير – صنعاء:

أعلن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح بأن دولة الكويت خصصت مبلغ 2.250 مليون دولار لدعم قطاع الإيواء في اليمن.

وأضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)بأن الدعم المقدم من الكويت يشمل محافظات مأرب والجوف وشبوه وحضرموت والضالع والحديدة وأبين ولحج وعدن وإب خلال العام الحالي 2017م.

واشار الى ان الكويت خصصت مبلغاً وقدره 3.896 مليون دولار لدعم قطاع المياه في اليمن وسيتم تنفيذها في محافظات لحج وشبوة والجوف والحديده وإب ومأرب وأبين والضالع وعدن وتعز..مشيداً بدور الأشقاء في دعم قطاع الإيواء في اليمن وكافة القطاعات..معبراً عن شكره لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً على الدعم السخي الذي تقدمه لأبناء الشعب اليمني عن طريق الجمعية الكويتية للاغاثة في هذه المرحلة الراهنة.

ولفت فتح الى ان دولة الكويت قامت بدعم عدد من المشاريع في كافة محافظات الجمهورية في مختلف المجالات..مؤكداً ان الحكومة اليمنية والشعب اليمني يقدرون ويثمون عالياً تلك الجهود.

وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة ان الحكومة اليمنية مسئولة عن كافة ابناء الشعب اليمني في كافة المحافظات..مشيراً الى ان اللجنة العليا للاغاثة تقوم بالعمل والتنسيق مع كافة المانحين لدعم كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة تحت سيطرة المليشيا الانقلابية.

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