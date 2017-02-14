رئيس الوزراء يشكل لجنة لشراء مادتي الديزل والمازوت لكهرباء عدن

2017-02-14م الساعة 13:54

التغيير – صنعاء:

شكل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الاثنين لجنة لشراء مادتي الديزل والمازوت لكهرباء عدن برئاسة نائب وزير المالية وعضوية كلا من نائب وزير الكهرباء و وكيل أول محافظة عدن و مدير عام شركة النفط و مدير شركة المصافي و مدير فرع البنك المركزي عدن.

وتضمن قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة وقف كل أعمال الشراء المباشر أو بعروض دون إعلان عن الكميات المطلوب شراؤها .

و أوكل القرار للجنة القيام بحل مشكلة النقص الشديد في المازوت والديزل والذي أدى لتوقف محطات الكهرباء عن العمل وتقوم هذه اللجنة بشراء كمية عاجلة من الديزل والمازوت عبر طلب عروض عاجلة من الديزل والمازوت و طلب عروض عاجلة من التجار لتغطية احتياجات الكهرباء للعشرة الأيام القادمة .

وحسب القرار على اللجنة وابتداء من اليوم بوضع الآليات القانونية لضمان آليات دائمة ومناسبة لشراء الكميات الشهرية من المشتقات النفطية كلها بما في ذلك البترول.

وخول القرار اللجنة لمرة واحدة بالشراء بعروض لحل المشكلة وبعد ذلك تخضع جميع المشتريات النفطية لقانون المناقصات المعمول به، و يمنع الشراء المباشر بعد ذلك وتتكفل وزارة المالية بتغطية قيمة المشتريات التي تقرها اللجنة بحسب الأسعار المتاحة .

كما خول القرار الجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وألزم جهات الاختصاص التعاون مع اللجنة .

وأكد القرار على أن تباشر اللجنة عملها من تاريخ القرار وبصورة عاجلة

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