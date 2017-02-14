الأدوار الفعالة للمعلم المتميز في دورة تدريبية ضمن ملتقى المعلمين بسيئون

2017-02-14م الساعة 14:04

التغيير – صنعاء:

أقام قسم التعليم والتوعية المجتمعية بجمعية الإصلاح الإجتماعي الخيرية فرع وادي حضرموت يوم أمس الملتقى الثاني للمعلمين لمعلمي المدارس الأساسية والثانوية بحيي الحوطة والوحدة بمدينة سيئون.

وأشتمل الملتقى على دورة تدريبية حملت عنوان "الأدوار الفعالة للمعلم المتميز" قدمها المدرب فواز الفخري.

وقد تلقى المتدربون والبالغ عددهم أربعون معلما من معلمي المدارس الحكومية جملة من المعارف والمهارات المتعلقة بالتعليم المتميز للمعلم الناجح.

ويهدف الملتقى إلى المساهمة في تطوير وتحسين أداء معلمي المدارس الحكومية واكسابهم المهارات اللازمة في العملية التعليمية.

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