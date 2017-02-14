السفير المخلافي يلتقي نائب مدير عام غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية لبحث التعاون بين البلدين

2017-02-14م الساعة 17:20

التغيير – صنعاء:

بحث سفير بلادنا لدى جمهورية الصين الشعبية محمد عثمان المخلافي اليوم مع نائب مدير عام غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية شياو جون جانغ التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والعمل على إيجاد آليات عمل جديدة لتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.

واستعرض السفير المخلافي خلال اللقاء مستجدات الاوضاع في بلادنا والنجاحات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات..مشيرا الى المساعي والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للتوصل الى سلام شامل ودائم بناءً على المرجعيات الثلاث.

ولفت المخلافي الى الجهود التي تقوم بها الحكومة في تلمس هموم وقضايا المواطنين وتقديم الخدمات ودفع مرتبات موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية وصرف مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج

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