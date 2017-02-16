انتشار أمني مكثف لقوات تابعة لمحور تعز و الحملة الأمنية في احياء وشوارع المدينة

2017-02-16م الساعة 10:07

التغيير - صنعاء

شرعت قوات تابعة لقيادة محور تعز و الحملة الأمنية إلى انتشار مكثف و واسع في أحياء وشوارع المدينة لضبط الاختلالات الأمنية وحفظ الأمن و الاستقرار للمواطنين.

و أكدت الحملة الأمنية على ردع أي مظاهر مسلحة تحاول القيام بأعمال فوضى و شغب لزعزعة أمن و سكينة المدينة واتخاذ الاجراءات اللازمة والصارمة بحقهم.

و شددت الحملة على أنها ستكون بمثابة القوة الفولاذية في وجه مثيري الاختلالات الأمنية التي بدأت مؤخراً تطفوا على السطح.

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