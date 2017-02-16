الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخ أطلقته المليشيا باتجاه خميس مشيط

2017-02-16م الساعة 10:07

التغيير – صنعاء:

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء امس صاروخاً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وذكرت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية(واس) ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت الصاروخ وتم تدميرة دون أي أضرار .

واشار البيان الى ان قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق .

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