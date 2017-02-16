عدن: إجراءات صارمة تجاه المتلاعبين بالأسعار وبشكل مستمر

2017-02-16م الساعة 11:11

التغيير – عدن:

قال أحمد حسين السليماني نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن: أن جهود متواصلة تبذل من المكتب ضد المتلاعبين بالأسعار وخصوصا بالمواد الغذائية وذلك من خلال حملات النزول وتفعيل الدور الرقابي والتفتيش في كافة المديريات والحد من التمادي المفتعل التي تعمد بعض التجار استغلال الظروف الحالية والعمل على اعداد خطة عمل متكاملة سواء من الأسعار أو المنتجات الغير صالحة للإستخدام، وقد كانت السلطة المحلية ممثله بالأخ المحافظ اللواء عيدروس قاسم الزبيدي حريصة على عدم ترك الفرصة لهؤلاء التجار في التمادي والتلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل المخالفين ..

مؤكدا" أن خطة النزول والتفتيش قد باشرت عملها اليوم الاربعاء وسوف تستمر بأداء عملها والنزول لكافة المديريات دون إستثناء .

واضاف " السليماني " نتمنى من جميع الإخوة مأمورين المديريات وجميع الأجهزة الأمنية التعاون مع اللجنة في هذه الحملات وتسهيل عملها وإلزام كافة الموردين الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالإلتزام بالأسعار ..

موضخا على استمرارية الحملات، وأنها لن تقتصر على مديرية عن غيرها، داعيا الجميع إلى التبليغ عن أي حالة أو مخالفة أو تجاوزات قد تحدث مستقبلا ..

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