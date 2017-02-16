بالشراكة مع منظمة أوكسفام

أجيال بلا قات للتوعية والتنمية توزع 500 حقيبة صحية للمتضررين من الحرب بمدينة تعــز

2017-02-16م الساعة 11:13

التغيير – تعز:

في إطار مشروع تحسين المستوى الصحي والبيئي للمتضررين من الكوارث خلال الحروب دشنت منظمة أجيال بلا قات للتوعية والتنمية وبالشراكة مع منظمة أوكسفام اليوم الأربعاء 15- فبراير 2017م توزيع 500 حقيبة صحية للمتضررين من الحرب في مدينة تعــز.

مدير مشروع تحسين المستوى الصحي والبيئي إبراهيم المُسلمي أشار إلى أن توزيع 500 حقيبة صحية في مدينة تعــز يأتي في ظل وضع صعب تعيشه كثير من الأسر النازحة والمتضررة من الحرب في المدينة خصوصاً في مناطق (ثعبات- الأشبط- المحوى) بمديرية صاله ومنطقة الجمهوري بمديرية القاهرة ومنطقتا الحجري والمُصلى بمديرية المظفر وأضاف المسلمي إلى أن توزيع 500 حقيبة صحية يأتي كنشاط مكمل لبقية أنشطة المشروع المتمثلة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في مدينة تعــز من خلال متطوعي صحة المجتمع الذين تم تدريبهم لرفع مستوى الوعي المجتمعي في الجوانب الصحية والبيئية, وكذا تنفيذ 74 حملة نظافة في 37 منطقة بمدينة تعــز.

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