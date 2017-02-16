جمعية العون المباشر تضع حجر الأساس لمشروعي مياه بمديريتي المراوعة والقناوص بمحافظة الحديدة

2017-02-16م الساعة 11:16

التغيير – صنعاء:

وضع مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر امس حجر الأساس لتنفيذ مشروعي مياه في مديريتي المراوعة والقناوص بمحافظة الحديدة بتمويل من جمعية الرعاية الإسلامية و بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف .

وصرحت مدير مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر معالي العسعوسي أنه سيتم تدريب لجنة مستخدمي المياه بالمديريتين على أسس الإدارة الجيدة والتوعية الصحية بهدف رفع قدراتهم وتأهيلهم بما يمكنهم من إدارة المشاريع وتنميتها .

من جانبه أوضح مسئول مشاريع المياه بمكتب العون المباشر في اليمن المهندس عادل هزاع أن مشروع مياه الشراعية بمديرية المراوعة يتكون من خزان خرساني سعة (50) متر مكعب بارتفاع (15) متراً ، و خزان خرساني آخر سعة (25) متر مكعب بارتفاع (9) أمتار وتوريد وتركيب وحدة ضخ عمودية وأنابيب بطول 1200 متر مع الملحقات ويستفيد منه (9400) نسمة .

وأشار إلى أن مشروع مياه دير السيف بمديرية القناوص يتضمن حفر بئر ارتوازية بعمق (100 ـ 120 ) متر وتنفيذ غرفة ضخ وتوريد وتركيب وحدة ضخ عمودية وأنابيب بطول 300 متر ويستفيد منه 3000 نسمة .

وأوضحت العسعوسي أنه تم اختيار هذه المناطق لإقامة المشاريع بناء على دراسات ميدانية في تلك المديريات التي تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة من أجل توفير المياه النقية الصالحة للشرب و الحد من المشكلات الصحية الناتجة عن المياه الملوثة فضلاً عن توفير الجهد على كثير من الفقراء والمحتاجين الذين يعانون مشقة كبيرة في البحث عن الماء .

وأكدت العسعوسي أن العون المباشر تعطي الأولوية لمشاريع المياه في خططها لأن شحة المياه وسوء نوعيتها عوامل تؤثر سلباً على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص ‏التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة .

الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ ثلاثين عاماً ولديها 30 فرعاً، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى الى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي والتعليمي وخدمات المياه، ومحاربة الفقر، و تطوير الكفاءات البشرية، و خلق روح التعاون والإبداع.

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