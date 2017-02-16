محافظ تعز يوجه بسرعة ضبط المتسبيين بإقلاق السكينة العامة والتعامل الحازم مع كل العابثين بأمن المدينة

2017-02-16م الساعة 12:14

التغيير – تعز:

وجه محافظ محافظة تعز علي المعمري قائد محور المحافظة ومدير الأمن بسرعة إلقاء القبض على المتسببين بالاخلال بالأمن واقلاق السكينة العامة في المدينة .

وشدد المحافظ المعمري خلال لقائه اليوم الثلاثاء قائد محور تعز اللواء خالد فاضل على ضرورة التعامل الحازم مع كل العابثين بالأمن في المدينة ، وترسيخ السكينة العامة .

كما ناقش مع قائد المحور الاسماء التي سقطت من كشوفات الجيش الوطني موجها بسرعة العمل على معرفة الاسباب واتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار كل لواء والرفع الى المحافظ بالنتائج لاتخاذ التدابير المناسبة .

ودعا المعمري الى الانضباط والتعامل وفقا للطرق القانونية في اطار الالوية لمعالجة كافة الاختلالات مشددا على عدم السماح لاي قوة تخرج الى الشارع لاشاعة الفوضى ، داعيا الالوية الى تحمل مسؤولياتها في معالجة الاختلالات والوقوف على اي مشكلات ومعالجتها في اطار ألوية الجيش

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