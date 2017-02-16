المعمري يؤكد إتمام توقيع الشيكات الخاصة بصرف مرتبات الموظفين بتعز
قبل 1 ساعة, 21 دقيقة

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2017-02-16م الساعة 12:15

التغيير – تعز:

قال محافظ محافظة تعز علي المعمري ان السلطة المحلية قاربت من استكمال كافة  الاجراءات المتعلقة  بصرف مرتبات الموظفين في القطاع المدني بمحافظة تعز .

واكد المعمري ان مرتبات موظفي القطاع المدني ستصرف قريبا  مرجعا أسباب التأخير الى عدم اكتمال بيانات الموظفين في بعض الاجهزة والمؤسسات والمكاتب في المحافظة .

وكشف المعمري عن إتمام توقيع الشيكات الخاصة بعملية الصرف ،  موضحا ان موعد صرف المرتبات سيتحدد في موعد لاحق ، موجها شكره لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقيادة وزارة المالية والبنك المركزي على الاهتمام والحرص الكبير ازاء موظفي محافظة تعز

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