الجمعية الخيرية لهائل سعيد تدشن حملة اغاثة عاجله لنازحي المخا والوازعية بمديرية الخوخة بالحديدة

2017-02-16م الساعة 12:16

التغيير - أحمد كنفاني:

دشنت امس بمديرية الخوخة الساحلية بمحافظة الحديدة الحملة الإغاثية لنازحي المخا والوازعية والتي تنفذها مؤسسة ياسين التنموية بدعم وتمويل من الجمعية الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه وبالتعاون والتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لإدارة شؤون مخيمات النازحين بالمحافظة.

وأوضح رئيس المؤسسة عصام هجاري أن نشاط الحملة الإغاثىة فى مديرية الخوخة يشمل توزيع سلل غذائية متنوعة على 300 أسره نازحة قدمت للمديرية من مديريتي المخا والوازعية لم تغاث ولم تصلها اى مساعدات ومعونات من قبل.

فيما أشار ممثل الجمعية الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه - مدير الموارد البشرية بمصنع السنابل للدقيق بالمحافظة جميل يوسف إلى أن تدشين الحملة وعملية التوزيع للآسر النازحة والذين للأسف تزداد اعداهم يوما عن يوم تأتي في إطار إسهام الجمعية مع بقية المؤسسات والمنظمات الخيرية الفاعلة لمساعدتهم والتخفيف من معاناتهم جراء الاوضاع التي تمر بها البلاد من خلال توفير بعض المواد الغذائية الأساسية.

وأكد أن معظم هذه الأسر ممن شردتهم ظروف الحرب واضطروا مكرهيين لترك منازلهم هربا من الصراعات الدائرة في مناطقهم والبحث عن الأمان يواجهون ويعيشون ظروفا صعبه للغاية تستدعي من الجميع الوقوف معهم قدر المستطاع وسرعة تقديم يد العون والمساعدة لهم.

ولفت الى أن الجمعية ستقوم خلال الأيام القادمة بتدشين حملة آخرى وتوزيع عدد من السلل الغذائية للنازحين في مناطق ولفت الى أن المؤسسة ستقوم خلال الأيام القادمة باستكمال توزيع السلة الغذائية في مناطق آخرى بالمحافظة.

معبراً عن شكره الجزيل للقائمين على الجمعية والعاملين في مؤسسة ياسين التنموية وبما يسهم فى تنفيذ مثل هذه المشاريع الإغاثية التى اصبح اليوم معظم المواطنين القاطنين فى تهامة والنازحين اليها فى امس الحاجة لها مع طول أمد الأزمة اليمنية واستمرار الصراع السياسى فى بلادنا والتى أكلت الأخضر واليابس وأوصلت المواطنين لحالة يرثى لها ومن الصعب وصفها والتعبير عنها.

لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام

https://telegram.me/altagheernet