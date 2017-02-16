التحالف يتعهد بالتحقيق في مزاعم قصف احد المساكن قرب صنعاء

2017-02-16م الساعة 17:56

التغيير – صنعاء:

تعهدت قيادة التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن بالتحقيق حول ما تردد عن مقتل مدنيين في قصف طال أحد المساكن مساء أمس قرب العاصمة صنعاء.

وجاء في بيان للتحالف نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) أن هناك مواجهات عسكرية قائمة منذ أيام بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في تلك المنطقة وسيتم التحقق من صحة تلك المزاعم وتزويد وسائل الإعلام بالنتائج

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