مؤسسة نهضة شباب تدشن العيادة الطبية المتنقلة بمديرية بيت الفقية بالحديدة

2017-02-16م الساعة 18:58

التغيير - أحمد كنفاني:

دشن مديرعام مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة حسين سهل زين اليوم العيادة الطبية المتنقلة والتي تنظمها

مؤسسة نهضة شباب للتنمية على مدى أسبوع ضمن برامجها وانشطتها للعام الجاري بالتعاون مع هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة وإشراف مكتب الصحة بالمحافظة والوحدة التنفيذية لادارة شؤون النازحين بالمحافظة وبدعم من الجالية اليمنية بنيويورك.

وفي التدشين أشاد زين بالدور الانساني والتنموي لمؤسسة نهضة شباب للتنمية وتنفيذها للعديد من المشاريع الخيرية والانسانية في عموم مديريات المحافظة وتقديمها المساعدة لكافة فئات المجتمع دون استثناء لاسيما في المناطق النائية والريفية ذات الكثافة السكانية والاكثر فقرا التي قاطنوها اليوم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن في امس الحاجة لتقديم يد العون والمساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم وعبر عن سعادته بتدشين العيادة وامله في استفادة مواطنو المديرية منها وتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذها.

وكان مدير عام مديرية بيت الفقية قد أطلع في جوله سريعة على الخدمات التي تقدمها العيادة الطبية مجانا للمرضى الوافدين اليها من قرى المديرية وأستمع من منسق المشروع بالمؤسسة مصطفى فقيره إلى شرح موجز عما تحويه العيادة من كوادر طبية مؤهلة ومختبرات ومحاليل وادوية ومعدات طبية والقرى والمناطق التي تستهدفها العيادة وتفتقر للمراكز الطبية العلاجية العامة والخاصة ولايمتلكون الامكانيات المادية للتنقل والسفر لغرض العلاج وعلى صور واوجه الدعم والتعاون السخي واللامحدود الذي حظيت به العيادة من قبل قيادة هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة ممتثلة برئيسها الدكتور خالد أحمد سهيل والذي لم يألو جهدا في تسخير الأمكانيات وتقديم كافة التسهيلات وازالة الصعوبات التي تواجه المرضى ممن أستدعت حالاتهم المرضية احالتها للمستشفى للكشف عليها ومعالجتها.

فيما أشاد عدد من المرضى الوافدين لغرض العلاج بالجهود المبذولة من قبل القائمين على العيادة وما لمسوه على الواقع من حسن تنظيم وتعاون واهتمام بالمرضى من قبل الاطباء وطاقم التمريض والقائمين على العيادة داعيين المولى عزوجل ان يجزي الداعمين لهذه العيادة خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم متمنيين للمشاركين فيها التوفيق والسداد.

الجدير ذكره أن مشروع العيادة المتنقلة الذي يعد باكورة نشاط مؤسسة نهضة شباب للتنمية لهذا العام 2017م سيشمل 4 مديريات (المنصورية والمغلاف وبيت الفقية والدريهمي) ويستهدف خلال اربعة اسابيع تقديم المساعدة الطبية والعلاجية بالتعاون مع هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة لأكثر من الفين مريض ومريضة في المناطق المستهدفة وقد سبق تنفيذها في مديرية المنصورية الاسبوع الماضي.

وقال " ان الحكومة تولي إعادة إعمار المحافظة أهمية خاصة بمساعدة الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي العربي و في مقدمتهما المملكة العربية السعودية و الامارات والمجتمع الدولي ".

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