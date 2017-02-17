رئيس الوزراء يوجه باستكمال صرف مستحقات المبتعثين في الخارج

2017-02-17م الساعة 19:08

التغيير – صنعاء:

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة المالية بسرعة تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين من قبل وزارات الاوقاف والنفط والتعليم العالي والتعليم المهني والدفاع والداخلية والمالية والإدارة المحلية والصحة العامة والسكان ومكتب رئاسة الجمهورية في جميع دول الابتعاث.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة تحويل مستحقات مبتعثي جامعات عدن والحديدة والبيضاء وحجة وتعز وذمار وعمران وحضرموت وصنعاء واب ،وكليات المجتمع بسسئون وعدن وصنعاء ويريم المعاثر والخبت والمجلس الأعلى للكليات بمبلغ وقدره (2،869،157) اثنان مليون وثمان مائة وتسعة وستون الف ومائة وسبعة خمسون دولار أمريكي لكافة المبتعثين في جميع دول الابتعاث في مخلتف أنحاء العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" أن الحكومة اليمنية بعد تحويل هذه المبالغ للطلاب المبتعثيين قد تم صرف جميع مستحقات الطلاب المبتعثين ولجميع الوزارات والجامعات"..مشيراً الى انه ياتي توجه الحكومة من منطلق المسئولية الوطنية تجاه الطلاب وإنهاء معاناتهم التي تسببت بها المليشيا الانقلابية بعد ان اهدرت مستحقاتهم وقامت بتحويلها لصالح مجهودها الحربي في قتل الشعب اليمني.

ونوه بادي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لأبنائها الطلاب الذين هم حاضر اليمن ومستقبله في بناء الدولة اليمنية المدنية الاتحادية الحديثة دولة النظام والمؤسسات والقانون الذي اجمع عليه اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني الشامل

ودعا المتحدث باسم الحكومة كافة الطلاب أن يكونوا خير سفراء ويمثلون وطنهم وثقافتهم العربية الأصيلة وحضارة اليمن التاريخية ويكونوا نموذجاً رائعاً .. متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق.

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