مقتل 5 حوثيين بعتمة ذمار ..والميليشيات تختطف ثلاثة مواطنين من عتمة في البيضاء وصنعاء

2017-02-18م الساعة 11:45

التغيير – صنعاء:

أعلنت المقاومة الشعبية في مدرية عتمة بمحافظة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، مقتل 5 من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح وأسر 7 آخرين، في مواجهات اندلعت في المديرية أمس.

وبحسب المركز الإعلامي لمقاومة ذمار، فقد «تمكنت المقاومة في مديرية عتمة، من الاستيلاء على طاقم عسكري وأسر 7 عناصر من الميليشيات الانقلابية كانوا على متنه، علاوة على تفجير طاقم عسكري آخر، وذلك إثر محاولة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية استحداث نقاط عسكرية في السلف بمنطقة المنداري».

ويأتي ذلك بعد إعلان القوات الموالية للجيش اليمني في مديرية عتمة بمحافظة ذمار انطلاق عملية تحرير محافظة ذمار، وأن مديرية عتمة بكاملها ومن جهاتها الأربع منطقة مواجهات عسكرية مع الميليشيات الانقلابية.

وباشرت ميليشيات الحوثي وصالح بحملة عسكرية كبيرة في قرية شناطب بمديرية جهران، شمال مدينة ذمار، في ملاحقة لبعض الشخصيات الاجتماعية ممن تتهمهم بالتواصل مع قوات الجيش اليمني.

وقالت المصادر المحلية إن الميليشيات الانقلابية «اقتحمت، أمس، قرية شناطب للبحث عن أشخاص ولم تجدهم، ولكنها تحججت بمنع أهالي القرية من إطلاق النار في الأعراس، وقاموا بتطويق منزل محمد ناصر الضيقي مسؤول حزب التجمع اليمني للإصلاح في المديرية، مما تسبب في ترويع الأطفال والنساء».

الى ذلك، اختطفت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية إثنين مواطنين من أبناء مديرية عتمة اليوم الجمعة في مديدية رداع بمحافظة البيضاء أثناء تواجدهم في أماكن عملهم هناك.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)"أن المليشيا الانقلابية اقدمت اليوم قبل صلاة المغرب على اختطاف المواطن هيثم محمد علي ناصر السناني من قرية بيت السناني عزلة المدراج مديرية جهران اثناء مروره من نقطة ضاف جنوب نقيل يسلح".

وفي تعز، تتواصل المواجهات العنيفة في مختلف جبهات القتال بالمدينة والريف، وتمكنت قوات الجيش اليمني من التصدي لهجمات الميليشيات الانقلابية على مواقعها، وأجبرتهم على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة مواقع كانت خاضعة للميليشيات الانقلابية في جبهة مقبنة، غرب المدينة، بعد مواجهات عدة حررت فيها جبال الصنمة وحبوق وتبة الركزة وإحدى القرى المجاورة لسوق الكدحة.

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